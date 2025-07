Exposição “Além dos Mares” é inaugurada na Câmara Municipal de Poços

Atualizado em 15 de julho de 2025

Foi aberta na tarde desta terça-feira (15), no saguão da Câmara Municipal de Poços de Caldas, a exposição “Além dos Mares”. A mostra convida o público a uma imersão artística sobre temas como migração, esperança e o reencontro com as raízes e a humanidade.

A artista responsável pela exposição é Semini Kwsta, que transforma memórias e tradições portuguesas em pura poesia visual. Inspirada pela cultura e pelas paisagens de Portugal e Espanha, Semini traduz com pinceladas vibrantes e impressionistas cenas que encantam: os barcos moliceiros de Aveiro, a energia das arenas espanholas e a luz única do Mediterrâneo.

As obras propõem reflexões profundas, explorando sentimentos e histórias que atravessam fronteiras físicas e emocionais. Segundo os organizadores, a exposição busca sensibilizar o olhar dos visitantes para questões sociais e humanas que afetam milhares de pessoas ao redor do mundo.

A iniciativa tem apoio institucional da Câmara Municipal e foi proposta pelo vereador Ricardo Sabino. “É uma oportunidade de unir arte, educação e temas que merecem atenção da sociedade. O Legislativo também tem o papel de fomentar debates e valorizar a diversidade”, destacou o parlamentar durante a cerimônia de abertura.

A exposição é aberta ao público e pode ser visitada gratuitamente no saguão da Câmara, localizada na Rua Junqueiras, 454, no Centro de Poços de Caldas.