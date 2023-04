Exposição com imagens dos povos indígenas do Brasil fica aberta até 11 de maio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alunos de escolas públicas e particulares em Poços de Caldas (MG) podem visitar até o dia 11 de maio uma galeria com imagens dos povos indígenas do Brasil. Através da arte e da fotografia, o projeto pretende fazer com que os estudantes entendam a importância de valorizar a diversidade étnico-racial, cultural, social, religiosa e de gênero.

Segundo a galeria responsável pelo projeto, a exposição é de extrema importância para mostrar e promover a valorização da cultura indígena, desmistificando estereótipos e compreendendo a importância da luta dos povos indígenas.

A exposição Caxê – Sementes da Floresta marca a celebração do Dia dos Povos Indígenas, no dia 19 de abril.

Estudantes visitam galeria com imagens dos povos indígenas no Brasil — Foto: Elisangela Zanetti

A mostra apresenta imagens de povos indígenas feitas por Giulianne Martins, fotógrafa poços-caldense, que desde 2021 vem retratando movimentos indígenas no Brasil e conhecendo aldeias e povos de diferentes realidades.

A exposição fica em cartaz até o dia 15 de maio. Caxê significa estrela para o povo Krahô, um dos povos retratados, e, em sua narrativa, foi a estrela que desceu do céu e entregou sementes ao povo, ensinando-os a plantar.

Todas as 53 fotografias que compõem a exposição estão à venda. Parte da renda será revertida para a participação da fotógrafa Giulianne Martins no Carrousel du Louvre (Paris), em outubro, e outra parte, para os povos indígenas.

Visitação

A Exposição Caxê – Sementes da Floresta pode ser visitada de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h, com entrada franca. A Galeria Ampliart está localizada à Rua Paraná, 487, Bairro dos Funcionários.

Fonte: Portal G1 Sul de Minas

Beatriz Aquino