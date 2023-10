Exposição em homenagem a Nany People segue até 19 de outubro no Museu

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Segue até o dia 19 de outubro, na Sala de Exposições Temporárias Nini Mourão, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, a exposição “Nany: um leque de histórias”, que reúne objetos pessoais e os deslumbrantes figurinos de Nany People, com destaque para os saltos altíssimos e até mesmo capinhas de celular personalizadas.

A exposição, que teve início em 19 de setembro, marca a participação do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas na 17ª Primavera dos Museus, cujo tema para 2023 é “Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”.

Imagens, jornais e objetos ajudam a contar a história da atriz, humorista e repórter Nany People, considerada uma referência da comunidade LGBT+ na região. Natural da cidade de Machado/MG, Nany é condecorada com o Título de Cidadania Poços-Caldense e também recebeu a Comenda Dom Pedro II, em alusão ao sesquicentenário do município.

Sua força, personalidade, talento e carisma estão representados na exposição, por meio de seus suntuosos figurinos, dos quais se destacam os seus icônicos leques, vestidos e sapatos. A equipe do Museu Histórico e Geográfico esteve em São Paulo/SP com a homenageada em busca das peças que compõem a mostra.

Primavera de Museus

A Primavera é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus que acontece todo ano, no início da estação homônima, com um tema diferente para nortear as atividades dos museus, além de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros e intensificar a relação dos museus com a sociedade.

Neste ano, a iniciativa visa estimular que os museus, detentores e promotores da memória, da cultura e das artes, contribuam para o reconhecimento, a valorização e o protagonismo das pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas na produção das suas próprias memórias.

Confira os horários de visitação:

De terça a sexta-feira, das 10h às 16h;

Sábados, das 14h às 17h;

Domingos, das 10h às 13h.

Endereço: Rua Padre Henry Mothon, s/n

Mais sobre em @museudepocosdecaldas.