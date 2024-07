Exposição fotográfica ‘Natureza Urbana’ de Victor Imesi é destaque no Festival de Inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Exposição recebe visitação no Museu de Poços até domingo

A exposição fotográfica ‘Natureza Urbana’ de Victor Imesi segue em seus últimos dias, até este domingo (28), aberta a visitação no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, integrando a programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas.

Preocupado com a valorização e preservação dos espaços e meio-ambiente, o fotógrafo Victor Imesi é publicitário por formação, editor, e tem a fotografia como sua maior paixão, utilizando a câmera como instrumento para dar razão a tudo o que o rodeia. Na fotografia, Victor já teve suas imagens premiadas em vários concursos fotográficos e a cada dia desenvolve um trabalho singular, resultante de um processo de amadurecimento, onde as imagens se misturam na profissão e na vida pessoal.

Com a proposta de ressaltar os contrastes da natureza na visão urbana de Poços de Caldas, neste trabalho, o fotógrafo valoriza as belezas do cotidiano da cidade, gerando um conteúdo para exploração de outras visões destes lugares que muitas vezes parecem comuns. A intenção foi criar um breve registro documental, traduzindo em fotos a riqueza da região, apresentado em forma de exposição fotográfica, além de contar com a exposição virtual através do site https://abre.ai/natureza-urbana.

A convite do fotógrafo, artista plástica e arte-educadora Dalmoni Lydijusse dá ainda mais vida às imagens de Victor Imesi, apresentando um belo texto, onde transmite através das palavras o conteúdo por ele apresentado, além de trazer reflexões importantes sobre o cotidiano da vida urbana.

A exposição já circulou pelo CEU da Zona Leste e IFSULDEMINAS campus Poços de Caldas e agora chega ao Museu Histórico e Geográfico, que recebe visitação de terça a domingo. Confira os horários de funcionamento do espaço:

quinta-feira

09:30–16:30

sexta-feira

09:30–16:30

sábado

13:00–17:00

domingo

09:00–13:00

A proposta tem produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural, assistentes de produção Alyson Dias e Thiago Silva, além de apoio do Museu Histórico e Geográfico.

Para conhecer o trabalho do fotógrafo Victor Imesi acesse as redes sociais @victorimesi e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO:

Exposição ‘Natureza Urbana’ de Victor Imesi (Festival de Inverno 2024)

Data: até 28 de julho de 2024

Local: Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas

*entrada gratuita