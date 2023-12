Exposição ‘Natureza Urbana’ do fotógrafo Victor Imesi inicia circulação nesta quinta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira, 21 de dezembro, a partir das 13h, a exposição ‘Natureza Urbana’ do fotógrafo Victor Imesi estará disponível para visitação no espaço CEU Zona Leste.

Preocupado com a valorização e preservação dos espaços e meio-ambiente, o fotógrafo Victor Imesi é publicitário por formação, editor, e tem a fotografia como sua maior paixão, utilizando a câmera como instrumento para dar razão a tudo o que o rodeia. Na fotografia, Victor já teve suas imagens premiadas em vários concursos fotográficos e a cada dia desenvolve um trabalho singular, resultante de um processo de amadurecimento, onde as imagens se misturam na profissão e na vida pessoal.

Com a proposta de ressaltar os contrastes da natureza na visão urbana de Poços de Caldas, neste trabalho, o fotógrafo valoriza as belezas do cotidiano da cidade, gerando um conteúdo para exploração de outras visões destes lugares que muitas vezes parecem comuns. A intenção foi criar um breve registro documental, traduzindo em fotos a riqueza da região, apresentado em forma de exposição fotográfica, além de contar com um e-book digital que será disponibilizado em breve de forma gratuita.

As fotografias seguirão circulando para outros espaços descentralizados da cidade, onde a intenção é atingir diversos públicos e espaços pouco explorados.

A exposição integra as atividades de final de ano do CEU da Zona Leste, sendo que no dia 21 o espaço estará comemorando o Natal no CEU, especialmente destinado para as crianças e familiares da Zona Leste.

Para saber mais sobre essa e outras ações do fotógrafo Victor Imesi, basta acessar as redes sociais @victorimesi e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Exposição ‘Natureza Urbana’, fotografias de Victor Imesi no CEU Zona Leste

Data: quinta-feira, 21 de dezembro de 2023

Horário: a partir das 13h

Local: CEU Zona Leste (Rua Miguel Calixto de Moraes, nº1.153 – Jardim Itamaraty V, Poços de Caldas)

*gratuito