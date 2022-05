Exposição no Mercado Municipal reúne fotos de Poços de Caldas

Até o dia 30 de junho o Box Cultural do Mercado Municipal recebe uma exposição fotográfica com imagens premiadas pelo ‘Concurso Fotográfico Poços: como eu te vejo!’, projeto cultural realizado pela associação Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com o apoio das empresas Hotel Villa Fiori, Donato Hospital de Olhos e Palace Hotel.

A mostra reúne 30 fotografias de 26 fotógrafos amadores e profissionais que retratam diferentes locais da cidade, como a Fonte Luminosa do Parque José Affonso Junqueira, o Cristo Redentor, as Thermas Antônio Carlos e a Praça Pedro Sanches, além de manifestações culturais, entre elas a centenária Festa de São Benedito.

Participam da exposição os fotógrafos Bruno Henrique Benetti, Douglas de França Sena, Ary Attab Filho, André Nigro Gonçalves de Andrade, Victor Imesi, Marcos Leal, Ricardo Costa, Roberto Barbosa Cardillo, Leandro Álvares Lobo Luccas, Keziah Virgínia Ribeiro Bastos de Magalhães, Rafael Ribeiro Vitor, Sergio Camargo Junior, Natanael Novais Patente, Lilian de Cassia Alvisi, Márcio José Prado Amaral, Gustavo Silva Mendonça, Pedro Campos, Michael Douglas de Souza, João Batista Blasi, Rafael Belchior Bocci, Gustavo Rodrigues, Luciana Faria, João Paulo Ferreira, Kelver Figueiredo Inês, Carla Regina Sanchez de Arruda e Daniele Soares de Lima, sendo moradores de Poços de Caldas e de cidades como São Paulo, São José do Rio Preto e Sumaré.

IMPRESSOS

Além de conferir a mostra fotográfica, os visitantes poderão levar para casa os impressos colecionáveis, contendo um livreto com todas as imagens premiadas e uma série de 10 diferentes cartões-postais.

O ‘Concurso Fotográfico Poços: como eu te vejo!’ tem a coordenação de Juliano Silva e a exposição tem montagem de Elisangela Migot e Dalmoni Lydijusse. O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Cultura, do Ateliê de Software e da Cristais Cá d’Oro.

