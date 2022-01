Fabiana Passoni fala sobre música e superação no programa Hora da Verdade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nessa segunda, 10 de janeiro, o Hora da Verdade fez um link om os Estados Unidos, na entrevista online com a poços-caldense Fabiana Passoni.

Sua voz, simpatia, carisma e bom humor, rechearam o programa em momentos de emoção e alegria, quer no contar de suas vitórias, como ter sido escolhida a melhor cantora dos Estados Unidos em 2012, ou mesmo no fato de que poderia ter sido a primeira cantora sertaneja mirim do Brasil, ou de desafios, por exemplo, quando ela se submeteu a 11 cirurgias no espaço de 5 anos, devido ao câncer.

Vale a pena conhecer a trajetória de Fabiana Passoni, sem dúvida, uma guerreira brasileira nas terras do Tio Sam.

Assista ao programa na íntegra aqui.