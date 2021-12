Família de Poços de Caldas arrecada brinquedos e alimentos para doar no Natal

Após dois anos, a Família Geremias retoma o projeto de arrecadação de brinquedos e doces para distribuir às crianças em situação de vulnerabilidade social de Poços de Caldas.

Por questão de segurança durante a pandemia, a ação não foi realizada, mas retorna agora em 2021.

Para fazer a festa da criançada, a população pode ajudar com pacotes de chicletes, balas e pirulitos. Além de brinquedos e bolas. Quem preferir pode entrar em contato através do telefone (35) 99870-1905 – que também é a chave PIX para doações de qualquer valor.

Todo o material arrecadado será entregue no dia 24 de dezembro aos moradores do bairro Vila Rica, Maria Imaculada e São José.

