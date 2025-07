Família procura por cão desaparecido no bairro Itamaraty III, em Poços de Caldas

Atualizado em 23 de julho de 2025

A família do cãozinho Theo está à procura do animal, que desapareceu na noite de sábado, 20 de julho, por volta das 21h, no bairro Itamaraty III, na zona leste de Poços de Caldas.

Theo é um cão mestiço de labrador com vira-lata, de porte médio, pelagem clara e temperamento dócil. Desde o desaparecimento, os tutores têm mobilizado redes sociais e grupos de mensagens da região na esperança de encontrar alguma pista que leve ao reencontro com o pet.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do cão pode entrar em contato pelos telefones (35) 99818-4915 ou (35) 99127-3528. A família oferece recompensa a quem ajudar a localizar Theo.