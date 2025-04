Farmácia da Policlínica Central passará por revitalização a partir desta segunda-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta segunda-feira (28) a troca do piso da Farmácia da Policlínica Central, localizada na Avenida Francisco Salles, 1155, no Centro. A obra será realizada em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Obras e integra o cronograma de melhorias da atual gestão na área da saúde.

A intervenção terá duração estimada de 15 dias e tem como objetivo proporcionar mais segurança, acessibilidade e qualidade ao ambiente, beneficiando tanto os pacientes quanto os profissionais que atuam na unidade. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura dos serviços de saúde.

Atendimento durante a obra

Para evitar a interrupção dos serviços farmacêuticos, a Secretaria de Saúde definiu um esquema especial de atendimento:

* Medicação de Alto Custo: atendimento normal, das 7h às 13h, com acesso pela entrada lateral da unidade.

* Medicação da Atenção Básica: atendimento das 7h às 17h30, com entrada pela recepção principal da Policlínica. Após a triagem, os usuários serão redirecionados.

A população será orientada a seguir as sinalizações no local para garantir a fluidez do atendimento. Os usuários também poderão buscar atendimento nas demais unidades de farmácia do SUS Municipal:

Zona Oeste

Endereço: Avenida Antônio Togni, 1957 – Bairro São Jorge

Horário: 7h30 às 13h30

Telefone: (35) 3697-2160

Zona Sul

Endereço: Rua Soldado Altivo Ferreira da Costa, 555 – Cohab

Horário: 8h às 17h

Telefone: (35) 3697-2216

Zona Leste

Endereço: Rua Coronel Virgílio Silva, s/n – Chácara Alvorada (instalações do Núcleo Leste Dr. Gilberto de Matos)

Horário: 8h às 14h

Telefone: (35) 3712-3770

O secretário municipal de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, destaca a importância da obra: “A reforma na farmácia visa melhorar a acessibilidade e o conforto dos pacientes, tornando o atendimento mais humanizado. Um ambiente reformado reflete a importância dada à saúde e ao bem-estar de todos.”