Farmácia da Policlínica é ampliada

A Farmácia da Policlínica Central de Poços de Caldas foi ampliada. A inauguração aconteceu nessa segunda (23). Com a ampliação, o setor de Medicamento de Alto Custo será separado do setor de medicamentos da Atenção Básica e padronizados, proporcionando um atendimento mais ágil aos usuários do SUS.

O setor de Alto Custo atende por dia, cerca de 150 pacientes e cerca de 2 mil pessoas estão cadastradas para o recebimento de medicamentos no setor.

A obra teve início em julho do ano passado e foram investidos cerca de R$200 mil, subsidiados com incentivo do Governo do Estado através de resoluções específicas junto à verba municipal.

O novo setor, funcionará onde era a antiga sala de vacina da Policlínica e conta com sala para o setor administrativo, sala de armazenamento de medicamentos, câmara fria, sala de arquivo e sala de atendimento individual de paciente e farmacêutica e três guichês de atendimento ao público.

As mudanças fazem parte da política estadual de descentralização do setor Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (medicamentos e processos de Alto Custo). Com a ampliação, as etapas do processo que eram realizadas na Regional de Pouso Alegre passam a ser realizadas no município, por uma equipe qualificada.

“Essa é a primeira obra na área de assistência farmacêutica A intenção agora, é ampliar todas as farmácias que pertencem o município. Essa descentralização do componente especializado, mostra o valor dessa gestão, que pensa nos servidores e na população”, disse a secretária de Saúde, Rosilene Faria.

O horário de entrega dos medicamentos de Alto Custo será das 08h às 13h e de Demanda Judicial será das 13h30 às 16h.

Beatriz Aquino