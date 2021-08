Farmácia da zona oeste é alvo de vandalismo

Na madrugada deste domingo (29), mais uma unidade de saúde foi alvo de vandalismo. A Farmácia da Zona Oeste (Vilas Unidas) teve os fios do padrão de energia cortados.

A Guarda Municipal foi acionada às 04h, e quando chegaram ao local, os suspeitos fugiram deixando a mochila com toda a fiação na unidade.

Devido a falta de energia elétrica e consequente interrupção no resfriamento, a insulina que estava na geladeira foi retirada do local, para armazenamento adequado.

O Boletim de Ocorrência foi realizado e os suspeitos não foram localizados.

A Secretaria de Saúde, conta com a colaboração de toda a população. Caso veja alguma atitude suspeita perto das Unidades de Saúde, favor entrar em contato com a guarda municipal ou Polícia Militar.

A Farmácia da Zona oeste, está funcionando no horário normal de 07h30 às 13h30.

