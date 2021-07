Farmácia da zona oeste tem novo horário de funcionamento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Farmácia da Zona oeste, localizada no Complexo Vilas Unidas está funcionando no horário de 07h30 às 13h30.

A alteração foi necessária devido à necessidade da comunidade ser atendida mais cedo, desta forma o horário foi ampliado pela manhã. A entrega de medicamentos controlados ocorrerá em todo o expediente.

Para retirada de medicamentos é necessário apresentação do cartão do SUS, prescrição do SUS ou de entidades conveniadas ao SUS, dentro do prazo de validade da receita, e documentos do paciente e de quem está realizando a retirada. Os medicamentos psicotrópicos são disponibilizados apenas nas farmácias.

Confira o horário de funcionamento das farmácias do SUS:

Farmácia Zona Oeste – Complexo Vilas Unidas

– Horário de atendimento – 07:30h às 13:30h

Farmácia Central – Policlínica

– Medicamentos básicos – 07h às 17h30

– Setor de Alto Custo (Estado) – 07h às 13h

– Setor de não padronizados – 07h às 13h

– Setor Judicial – 13h30 às 16h

Para os setores específicos da Farmácia Central, seguir os protocolos próprios de dispensação disponibilizado para os pacientes.

Devido a grande demanda de atendimentos na farmácia central, por ser dividida em vários setores e oferecer diversos tipos de medicamentos, as senhas são separadas de acordo com cada setor.

Farmácia Zona Sul – Hospital Margarita Moralles

– Horário de atendimento – 08h às 17h

Farmácia Zona Leste – Hospital Gilberto de Matos (Hospital da Zona Leste)

– Horário de atendimento – 08h às 14h