Fava com fraldinha & Gelado de banana com abacaxi

INGREDIENTES DAS FAVAS

1 kg de favas frescas

2 cebolas picadas

2 xicaras de pimentão amarelo picado

3 tomates maduros picados

1 xícara de chá de cenouras raladas

1 xícara de chá de salsão picador

300g de ervilhas congeladas

1 colher de sopa de páprica picante

1 xícara de chá de bacon magro

Óleo, sal, alho salsinha e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Escalde a fava depois de limpa em pelo menos três águas ferventes. Agora em caçarola de barro ou ferro, refogue o bacon até começar a dourar. É hora da cebola, cenoura, tomate, salsão, pimenta e páprica. Deixe subir uma boa fervura e entre com as favas. Agora é só cozinhar até amaciar tudo, juntar ervilhas, pimentão e corrigir o sal. Sirva acompanhado e aros branco, uma fraldinha ou outra carne bovina grelhada e saboreie a comida dos deuses.

INGREDIENTES DO ABACAXI

1 abacaxi picado

2 xícaras de chá de açúcar cristal

400g de creme de leite (2 caixinhas)

1 envelope de gelatina sem sabor (12g)

½ xícara de chá de água

PREPARO

Demolhe a gelatina por cinco minutos. Cozinhe o abacaxi junto com o açúcar começar a amaciar, misture a gelatina e deixe ferver. Retire do fogo e misture o creme de leite. Deixe esfriar e sirva em taças individuais mesclando abacaxi e bananas coberto de creme chantili, as ameixas em calda e castanha do Pará triturada. Você vai ser muuuuito abraçada.

PARA AS BANANAS

6 bananas nanicas grandes em rodelas

1 xícara de chá de açúcar cristal

PREPARO

Derreta o açúcar até o ponto de caramelo e misture as bananas até absorverem o caramelo.

PARA A CALDA DE AMEIXAS

1 xícaras de chá de ameixas secas

1 xícaras de chá de açúcar cristal

1 xícara de chá de água

PREPARO

Cozinhe tudo junto até obter uma calda grossa e pedaçuda.