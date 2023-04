FEARPO da Praça Dom Pedro 2º funciona de sexta a domingo, durante o feriado em Poços de Caldas

Alice Dionisio

A Fearpo – Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas, a “feirinha”, da Praça D. Pedro 2º, no centro da cidade, tem horário especial no feriado prolongado. Ela vai funcionar de sexta até domingo (7 a 9), das 8h às 17h.

Criada pelo decreto 1.384, de 27 de agosto de 1974, a Fearpo visa criar condições a artistas e artesãos residentes no município para exposição de seus produtos.

A feirinha tem como objetivo, fomentar o contato dos visitantes e moradores com o artesanato e a gastronomia local, além de ser uma opção de passeio e compras.

Hoje, a Fearpo é um dos mais tradicionais atrativos turísticos do município e movimenta a região com produtos variados, com destaque para o tricô, crochê, bordados, madeira, pinturas em tecido, brinquedos e bonecas artesanais, além dos doces caseiros e outros gêneros alimentícios, como pastel de fubá e acarajé.

