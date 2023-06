Fearpo e Expo-Arte de Rua têm horário especial para o feriado de Corpus Christi

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas (Fearpo), a tradicional feirinha da Praça dos Macacos, e a Feira de Artes e Artesanato Expo-Arte de Rua, no entorno das Thermas Antonio Carlos, vão funcionar em horário especial para o feriado de Corpus Christi.

A Fearpo funciona na quinta-feira (8), no sábado (10) e no domingo (11), das 8h às 16h. Já a Expo-Arte vai funcionar na quinta (8), sexta (9) e sábado (10), das 9h às 18h e no domingo (11), das 9h às 14h.

Localizada na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), a Fearpo é um dos mais tradicionais atrativos turísticos do município e movimenta a região com produtos variados, com destaque para o tricô, crochê, bordados, madeira, pinturas em tecido, brinquedos e bonecas artesanais, além dos tradicionalíssimos doces caseiros e outros gêneros alimentícios, incluindo até mesmo o acarajé.

A Expo-Arte de Rua, feira de artes e artesanato que funciona no entorno das Thermas Antonio Carlos, também é uma excelente opção de compras e lazer para moradores e turistas que prestigiam Poços de Caldas. No local, é possível encontrar mandalas, bonecas de pano, bijuterias, pesos de porta, miniaturas de cristal, produtos em crochê e em fio de malha, acessórios de biscuit, amigurumi, brinquedos educativos, acessórios em tecido e feltro, peças em MDF, sabonetes e quadros em diversos estilos.