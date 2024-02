Fearpo tem horário estendido no Carnaval

A tradicional Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas, a Fearpo, da praça Dom Pedro II terá horário ampliado durante o Carnaval. A feira irá funcionar de sábado a terça, das 7h às 16h e quarta-feira de Cinzas até o meio-dia.

Uma ótima oportunidade para adquirir produtos dos mais diversos tipos, como tricôs, crochês, bordados, objetos em madeira, pijamas, brinquedos, bijuterias, entre outros, produzidos pelos mais de 400 expositores do local. Além do artesanato, uma outra forma de arte, traduzida na gastronomia, também é destaque na Fearpo, onde é possível encontrar guloseimas como doces artesanais, salgados, roscas e pães, o tradicional acarajé e também doce de amendoim feito na hora. A Fearpo completa, em 2024, 50 anos, desde que foi regulamentada por lei.

Também a Expoarte de Rua , ao redor das Thermas Antonio Carlos, terá horário ampliado no feriado, funcionando no sábado, domingo e segunda-feira de Carnaval, das 9h às 18h. Já na terça-feira (13), último dia da folia, o horário de funcionamento será das 9h às 14h.

Uma festa de cores e sabores que colore as praças de Poços todos os finais de semana e, durante o Carnaval, em horário diferenciado, visando atender a ampliação da demanda turística da cidade e o movimento de moradores no centro durante os quatro dias de festa. Mais uma oportunidade dos artesãos ampliarem suas vendas, refletindo na cadeia produtiva e econômica que gira em torno do Carnaval.

