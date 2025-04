Febre Amarela: Novo Dia D será realizado no sábado, 12, em Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Saúde, realizará no próximo sábado, 12 de abril, mais um “Dia D” de vacinação contra a febre amarela. A ação é mais uma oportunidade para que a população ainda não vacinada se proteja, após a confirmação do primeiro caso de febre amarela em humanos no município.

Em janeiro deste ano, foi registrado um caso da doença em um primata não humano, o que levou à formação de uma força-tarefa para conter a disseminação da febre amarela em Poços de Caldas.

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, com alta taxa de mortalidade, podendo levar a óbito cerca de 50 a 60% dos pacientes que desenvolvem a forma mais severa. A vacinação é a principal forma de prevenção e controle da doença. A vacina é segura, eficaz e oferece proteção vitalícia.

O Dia D ocorrerá nas 16 salas de vacina do município, das 8h às 17h. É necessário levar o cartão de vacinação e um documento de identidade.

QUEM DEVE SE VACINAR?

Crianças ao completarem 9 meses de vida: 1 dose.

Crianças ao completarem 4 anos: 1 dose de reforço.

Pessoas de 5 a 59 anos, não vacinadas ou sem comprovante: 1 dose.

Quem tomou apenas 1 dose antes dos 5 anos de idade: 1 dose de reforço.

Para pessoas com 60 anos ou mais, a necessidade da vacina deve ser avaliada pelo serviço de saúde.

Além do Dia D, a Secretaria de Saúde tem disponibilizado horários estendidos nas salas de vacina ao longo da semana.

CRONOGRAMA – HORÁRIOS DE 7 A 11 DE ABRIL

Quarta-feira (09/04)

Kennedy II: até às 19h (Rua Estanho, 195, Kennedy II)

REGIONAIS:

Centro: Rua Pernambuco, 495 – até às 20h

Leste: Rua Cecília Fischela, 63, Estância São José – até às 20h

Sul: Av. Antonio Marinoni, 125, São Sebastião – até às 19h

Vilas Unidas: Av. Gentil Messias, 275, Vila Cruz – até às 20h

Vamos juntos combater a febre amarela e proteger nossa saúde !

