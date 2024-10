Fecomércio MG e Sesc Mesa Brasil realizam doação de cestas básicas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última sexta-feira, 11, o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc Mesa Brasil e com o apoio do Sindicomércio de Poços de Caldas, promoveu a doação de 390 cestas básicas a 26 entidades sociais da cidade e região. A iniciativa faz parte das celebrações do Dia Nacional da Pessoa Idosa, comemorado em 1º de outubro, e do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Os alimentos serão destinados a instituições que atendem esses públicos.

O evento contou com a presença de Albert Cagnani, Presidente do Sindicomércio Poços de Caldas e Diretor da Fecomércio MG, e Matheus Willian Campos de Oliveira, Gerente da Unidade Sesc Poços de Caldas.

Sesc Mesa Brasil

O Sesc Mesa Brasil é um programa que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos, conectando áreas de excedente a contextos de escassez. Presente em todo o país, o programa se destaca como a maior rede privada de banco de alimentos da América Latina, promovendo a aproximação entre doadores e pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, assistidas por entidades cadastradas.

Em 2023, o Sesc Mesa Brasil distribuiu aproximadamente 9 milhões de quilos de alimentos em Minas Gerais.