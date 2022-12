Feira Coisa de Mãe tem edição especial de Natal na Urca

A Feira Coisa de Mãe, evento que reúne expositoras, com produtos para gestantes, bebês e crianças, será realizado no Espaço Cultural da Urca, a partir de terça-feira,13, até quinta-feira,15.

Além dos estandes, a feira contará com o espaço para amamentação, área kids e fraldário. Outra atração é a presença da Mamãe e do Papai Noel todos os dias a partir das 15h30. A entrada é gratuita.

A Feira Coisa de Mãe começou suas atividade em Dezembro de 2019 e conta com cerca de 30 expositoras com artesanato, produção gastronômica, peças de crochê e muito mais. É uma excelente oportunidade para mães e empreendedoras exporem seus produtos para outras mães, além de realizarem contatos e parcerias e conhecerem um público novo.

Segundo Letícia de Paula Morais, vice-presidente do projeto e uma das organizadoras da feira, o objetivo da proposta é valorizar o trabalho das mães empreendedoras e ao mesmo tempo estimular a geração de emprego e renda dessas mulheres.

Confira os horários:

Terça: 13h00 às 20h30

Quarta: 11h às 20h30

Quinta: 11h às 20h30

