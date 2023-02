Feira da pechincha em prol do Asilo São Vicente de Paulo começa hoje

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começa hoje, quarta-feira (8) em Poços de Caldas uma feira da pechincha beneficente em prol do Asilo São Vicente de Paulo. A feira acontecerá até a próxima sexta-feira (10) e ficará localizada na rua Rio Grande do Norte, 598 no Centro da cidade.

A feira contará com diversas peças para as pessoas comprarem entre roupas, sapatos, acessórios e utensílios domésticos. Todo dinheiro arrecadado será para o asilo que cuida de diversos idosos em Poços de Caldas.

Para maiores informações, entrar em contato pelos telefones: (35) 3721-2150 ou (35) 9 8857-1117

Conheça a história da construção do asilo

O Asilo São Vicente de Paulo é fruto de um sonho do Vigário da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, Padre Serafim Augusto da Cruz e de um grupo de Senhoras, que formavam a Associação das Damas de Caridade, fundada em Outubro de 1914, e que desde a sua fundação acalantara a construção de um Asilo para acolher os pobres, que perambulavam pela cidade.

Em Novembro de 1916, um dos membros da referida Associação, Senhora Agostinha de Barros Cobra, fez a doação de um terreno, para que fosse iniciado o sonhado prédio e em 20 de janeiro de 1917 foi lançada a pedra fundamental deste prédio.

A construção contou com o apoio da Prefeitura Municipal, do Bispo da Diocese de Guaxupé, MG, do governo do Estado, campanhas, quermesses, de contribuição das Damas de Caridade e o apoio da população da cidade, que viam com entusiasmo a referida construção.

Em Maio de 1918, o primeiro pavilhão do prédio já quase concluído, teve a doação de mais um terreno para o aumento da construção, feito pelo Senhor Doutor Policarpo de Magalhães Viotti.

A construção final do prédio e foi inaugurada em 30 de Setembro de 1923, contando com a presença das Damas de Caridade, o Prefeito Municipal João Benedicto de Araújo, o Bispo da diocese D. Ranulfo da Silva Faria, o Vigário da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Padre Eduardo Batista, o Presidente do Conselho Deliberativo Municipal Doutor Alfredo Porto, além da população amiga e em especial os pobres, que eram assistidos pelas Damas de Caridade.

Nos primeiros tempos, acolhia-se todo o tipo de pessoas carentes: criança, jovem, adulto, homens e mulheres. Em 1998, atendendo ao estatuto do idoso e tendo que adequar os espaços, houve necessidade de atualizar o estatuto e transformar o atendimento só para mulheres a partir dos 60 anos.

Como tem sido desde o início, o Asilo se mantém com doações, um convênio com a Prefeitura Municipal, Eventos Beneficentes, contribuições das Damas de Caridade, que é a Mantedora da Entidade. É bom ressaltar, que além das Damas de Caridade, que são senhoras, há grupos que prestam serviços como voluntários como as Missionárias de Jesus Crucificado, Bravos da Alcoa Poços, médicos, cabeleireiros, motoristas, etc.

Beatriz Aquino