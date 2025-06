Feira de Adoção marca encerramento do Junho Verde neste domingo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, realiza neste domingo, dia 29 de junho, o evento de encerramento da programação do Junho Verde, no Parque Municipal Antônio Molinari. Com uma série de atividades gratuitas, o evento celebra o mês dedicado ao meio ambiente e à conscientização sobre práticas sustentáveis.

Entre os destaques da programação está a Feira de Adoção de Animais do Abrigo Municipal, que acontece durante todo o dia. Cães que atualmente vivem sob os cuidados do abrigo estarão disponíveis para encontrar novos lares cheios de amor e responsabilidade. A ação reforça o compromisso da administração municipal com a causa animal, promovendo o bem-estar dos animais e incentivando a adoção responsável.

Ao longo de junho, o tema “Conectando o município para um futuro sustentável” guiou ações de educação ambiental, oficinas, atividades práticas e momentos de integração comunitária. O encerramento segue essa proposta, reunindo iniciativas que fortalecem a consciência coletiva sobre a preservação do meio ambiente e o cuidado com todos os seres vivos.

O evento também contará com uma praça de alimentação solidária, reunindo 10 barracas com comidas típicas, doces, salgados e chope artesanal. Toda a renda será revertida para ações em prol da causa animal, apoiando o trabalho de cuidadoras independentes que se dedicam ao resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade.

A programação do Junho Verde chega ao fim, mas deixa um convite permanente: repensar hábitos, fortalecer o compromisso com a sustentabilidade e abrir espaço para o amor, inclusive através da adoção de um amigo de quatro patas.