Feirão de empregos atrai mais de 220 candidatos e encaminha 122 pessoas para o mercado de trabalho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Entre os dias 26 e 28 de maio, Poços de Caldas recebeu o “Sistema de Mercado”, um grande feirão de empregos promovido pelo Senac com apoio da Prefeitura. O evento mobilizou 15 empresas da cidade, que disponibilizaram mais de 300 vagas e realizaram 610 entrevistas ao longo dos três dias.

Com foco na geração de oportunidades e no fortalecimento da economia local, o feirão teve um formato descentralizado, com atendimentos em três regiões da cidade: Escola Sesi, na zona sul; Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na zona leste; e Espaço Cultural da Urca, na região central. A proposta foi facilitar o acesso da população e garantir que moradores de diferentes bairros pudessem participar.

Mais de 220 pessoas foram atendidas, com apoio para elaboração de currículos e orientações sobre carreira. Desse total, 122 foram encaminhadas diretamente para processos de contratação, o que reforça a efetividade da iniciativa. Um dos destaques do evento foi justamente a possibilidade de realizar várias entrevistas em um único local, aumentando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Além do recrutamento, os participantes puderam participar de oficinas com dicas de entrevista, construção de currículos e informações sobre cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Senac.

“O Sistema de Mercado mostrou que quando unimos o setor público e instituições como o Senac, conseguimos transformar a realidade de muitas pessoas. Esses resultados expressivos reforçam nosso compromisso com a geração de emprego e renda em Poços”, destacou Franco Martins, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

A programação também incluiu uma palestra voltada ao setor comercial, com a presença de 168 participantes, entre gestores, lojistas e empresários, abordando estratégias para impulsionar o comércio local.

Para o consultor de relacionamento do Senac, Thieres Moreira Passos, o evento vai além dos números. “Cada currículo feito, cada orientação dada, cada vaga preenchida representa uma história que pode mudar. Foi uma ação de escuta, acolhimento e esperança para quem busca uma nova chance no mercado.”

A iniciativa se consolidou como uma ponte entre empregadores e trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, fortalecendo as conexões no setor produtivo e promovendo desenvolvimento social e econômico. A expectativa é que novas edições aconteçam ainda este ano, ampliando o impacto positivo para a cidade.