Feirão Limpa Nome permite renegociação de dívidas nas agências dos Correios

Os brasileiros que estão na base de dados de inadimplência da Serasa e que queiram negociar suas dívidas diretamente com os credores poderão ir, até o dia 31 de março, até uma das 11 mil agências dos Correios para regularizar as pendências.

A parceria entre a estatal e a Serasa Experian permite aos brasileiros terem acesso ao atendimento presencial do serviço “Limpa Nome”.

O objetivo, segundo o Correios, é dar mais uma opção aos consumidores que desejam renegociar suas dívidas em pontos físicos.

Uma vez que a dívida é negociada, o cidadão tem seus dados retirados do cadastro de restrição.

Há ainda o serviço de consulta a acordos que foram gerados e reimpressão de 2ª via de boletos.

Os valores para realização do serviço nas agências são de R$ 4,20 por dívida negociada e R$ 3,00 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos).

O Correios ressalta que, por motivos de segurança, é obrigatório que o cidadão apresente documento de identificação oficial que contenha o número do CPF.

