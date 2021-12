Feiras e Mercado Municipal têm horário diferenciado no final de ano

As feiras livres, a Ceasa e o Mercado Municipal vão ter horários de funcionamento alterados nas semanas dos feriados de fim de ano.

A feira de sábado no centro da cidade vai ser antecipada para a sexta que cai na véspera dos dois feriados. A Ceasa fecha no dia 24. A feira do Conjunto Habitacional vai ser nos dias 23 e 30.

Já o Mercado fecha no Natal, dia 25, e no dia 1º de janeiro, Ano Novo.

