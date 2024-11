Felipe Titto é destaque no Esquenta Inova Summit Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo sábado, 30 de novembro de 2024, Poços de Caldas será palco do ESQUENTA Inova Summit Poços, evento gratuito que acontece no Cenacon, das 16h às 21h. Organizado pelo Sebrae VINC – Ecossistema Local de Inovação, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), o encontro promete reunir empreendedores, startups e investidores em uma tarde de inspiração e inovação.

Entre as atividades estão o TED Talks, o Vulcão de Inovação, momentos de networking e a palestra aguardada master com Felipe Titto, ator, apresentador e empresário. Com um tema instigante, “Vendo o Mundo de Outra Forma”, Titto irá compartilhar sua trajetória de sucesso nos negócios e sua visão sobre inovação e empreendedorismo. Além de ser uma figura de destaque na TV, ele é CEO da TITTANIUM Holding, que engloba 16 empresas, e fez parte do elenco do programa Shark Tank Brasil, tornando-se uma referência no universo do empreendedorismo moderno.

O Inova Summit Poços faz parte de uma estratégia para posicionar o município como um dos principais centros emergentes de inovação em Minas Gerais. O evento busca atrair talentos e fomentar o ecossistema local de tecnologia e negócios.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, a iniciativa é mais um passo para fortalecer a economia criativa e contribuições a cidade no cenário da inovação: “Poços de Caldas tem investido em iniciativas que conectam talentos e promovem o desenvolvimento sustentável. O ESQUENTA Inova Summit reforça a nossa vocação para a inovação e é um ponto de encontro para ideias que podem transformar negócios e vidas.”

Serviço

Evento: ESQUENTA Inova Summit Poços

Data: 30 de novembro de 2024

Horário: Das 16h às 21h

Local: Cenacon

Inscrições: Grátis aqui