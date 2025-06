Feriadão em Poços terá frio menos intenso

O feriado prolongado de Corpus Christi em Poços de Caldas promete ser menos frio que nos últimos dias, com temperaturas máximas variando entre 21 e 23 graus e mínimas de 11 e 13 graus. Além disso, não há previsão de chuva.

De acordo com o Climatempo, o feriadão deve ter dias de céu com algumas nuvens, perfeitos para passeios e outras atividades ao ar livre, apesar do friozinho.

O inverno começa oficialmente na sexta-feira (20), às 23h42, marcado por aumento de nebulosidade, porém, sem possibilidade de chuva.

Quem estiver em Poços para passar o feriado prolongado vai poder curtir tranquilamente parques, praças e demais pontos turísticos, além de cafés, bares e outros locais que tornam a cidade uma das mais charmosas do Sul de Minas.

