Feriado: Confira o que abre e fecha na cidade

Por conta do feriado prolongado de Corpus Christi (19 a 22), o expediente das repartições públicas será alterado. Na Prefeitura (Centro Administrativo), o expediente vai até esta quarta-feira e retorna na próxima segunda (23).

Saúde

As unidades básicas de saúde encerram nesta quarta e retornam na segunda. A UPA – Unidade de Pronto Atendimento, o Hospital Margarita Morales e o Hospital da Zona Leste funcionam sem interrupção, assim como o Samu.

Coleta de lixo

A coleta de lixo acontecerá normalmente, sem interrupção de horários, incluindo a coleta de recicláveis, realizada pelas cooperativas.

Feiras e mercado

O Mercado Municipal funciona nesta quinta das 7h às 13h e normalmente nos demais dias. A Ceasa fecha na sexta (2), retornado na segunda. As feiras livres não sofrem alteração.

Turismo

A Fearpo e a Expo-Arte terão funcionamento ampliado, de quinta a domingo. O Museu Histórico e Geográfico fica fechado nesta quinta e na sexta-feira. O Balneário Mário Mourão funciona das 8h às 12h na quinta e no domingo, e das 8h às 18h na sexta e no sábado. O teleférico funciona todos os dias, das 9h às 18h, assim como os demais atrativos localizados no Parque do Cristo.