Feriado prolongado terá temperatura amena e possibilidade de chuva

Durante o feriado prolongado, que vai de sexta-feira (18) até segunda-feira (21), a previsão do tempo em Poços de Caldas indica condições variadas, com um pouco de chuva e temperaturas amenas. As máximas não devem ultrapassar os 24 graus.

Já a possibilidade de chuva é mais acentuada nesta quinta e na Sexta-feira da Paixão. No Sábado de Aleluia (19) e no Domingo da Páscoa (20) a previsão é de sol com nuvens e chuvas rápidas. É aconselhável planejar atividades ao ar livre com cautela e estar atento às atualizações meteorológicas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para a região, válido até as 12h de sexta. Espera-se chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h.