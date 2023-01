Festa da virada será mantida mesmo com chuva

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Reveillon 2022 de Poços está garantido mesmo com chuva. Além das diversas opções de bares e casas noturnas, a festa da virada, que acontece na praça Pedro Sanches está confirmada. De acordo com as informações da Prefeitura as apresentações acontecerão normalmente. O show começa às 19hs e irá contar com apresentações musicais e queima de fogos, com duração de cinco minutos. As atrações vão desde samba, sertanejo, pop rock e pagode.

O show pirotécnico, que acontece à meia noite, contará com com fogos silenciosos, obedecendo à lei municipal nº 9171/20- 17, em defesa das crianças portadoras de necessidades especiais, pessoas idosas e enfermas, bem como em defesa dos animais domésticos ou não, que convivem no meio urbano.

A Prefeitura restringiu o acesso à Rua São Paulo, no quarteirão entre a Praça Pedro Sanches e a Rua Assis Figueiredo. A restrição começou nessa sexta feira, (30) e é válida para veículos com altura máxima de três metros.

No sábado, a partir das 17h, o trecho fica interditado, assim como a Praça Pedro Sanches, entre a rua Rio de Janeiro e a Avenida Francisco Salles.

Serviço

SHOW DA VIRADA PRAÇA PEDRO SANCHES

SÁBADO DIA 31

19HS – Samba di Vinil

20h50 – Giovani e Denilson

22h40 – Viva Lá Vida

00h00 – Queima de fogos

00h40 – Daquele Jeito

Beatriz Aquino