Festa do Trabalhador 2025: Cheque simbólico é entregue às instituições de Poços de Caldas

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), no Centro Administrativo, a entrega simbólica de um cheque para instituições de Poços de Caldas referente à porcentagem de arrecadação das cervejarias participantes da Festa do Trabalhador 2025.

Ao todo, as cervejarias reunidas na festa arrecadaram R$ 63.817,50. O gesto de repassar parte da renda a entidades sociais reforça o caráter solidário da celebração que mobilizou milhares de pessoas nos parques Antônio Molinari e Ecológico da Zona Sul no feriado de 1º de maio.

Participaram da cerimônia de entrega o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, o secretário de Turismo, Arison Siqueira, representantes da Secretaria de Assistência Social, instituições beneficiadas, cervejarias participantes e demais integrantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

“Fiquei muito feliz com todo o trabalho desenvolvido na Festa do Trabalhador 2025. Os dois locais de festa foram muito bem organizados e contemplaram todas as instituições participantes. As equipes das secretarias e os servidores em geral se engajaram muito e todos saíram ganhando. Esse cheque simbólico ressalta principalmente a importância de toda parceria promovida na festa”, destacou Franco Martins.

O presidente da Liga das Cervejarias Artesanais, Marcelo Gonçalves, também enfatizou o sucesso do evento e a importância da colaboração entre os setores. “Todos estão de parabéns pelo evento construído, esperamos que os próximos sejam cada vez melhores. Em nome de todas as cervejarias, gostaria de parabenizar a este que foi um evento de alta qualidade, tudo muito bem organizado. Proporcionar eventos como este é fundamental para integrar todas as regiões. Essa doação é um dever de cada cervejaria, com enfoque no lado social junto a toda a cidade”, afirmou.

As instituições contempladas com a doação foram: Bicicross Poços Clube, Associação de Diabéticos de Poços de Caldas, CIDEP, Vila Vicentina Elvira Dias, Centro Afro Cultural Chico Rei, Centro de Treinamento Dudu Barreto, Associação Metodista de Ação Social (AMAS), Associação Criança Feliz, Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas, Centro de Ensino, Educação e Pesquisa Capoeira, Liga Poços-caldense de Futebol e AAPC.

Com cerca de 20 mil participantes, a Festa do Trabalhador 2025 foi marcada por muita música, atividades culturais, integração social e nenhum registro de ocorrências, garantindo um ambiente tranquilo e acolhedor para todos os públicos.

A realização da festa contou com o esforço conjunto das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Turismo, Esportes, Defesa Social, Cultura, Saúde, Serviços Públicos, Assistência Social, Obras e Comunicação Social, além do apoio do DMAE, DME, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização do trabalhador, o incentivo à economia criativa e o fortalecimento das ações sociais no município.