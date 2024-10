Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A tradicional festa Itália Per Sempre começa na quarta-feira (9) no Parque José Affonso Junqueira, atrás do Palace Hotel. O evento que celebra a cultura italiana em Poços de Caldas chega a oitava edição.

Haverá barracas com comidas típicas (massas, doces e sorvetes), bebidas, exposições e também shows. Além disso, quem passar pela festa poderá fazer uma pesquisa genealógica por meio do Family Search.

A festa Itália Per Sempre é organizada pelo Círculo Ítalo Brasileiro do Sul de Minas, com apoio da Prefeitura.

Programação

Quarta – Dia 9

19h – Abertura

Música típica

Quinta – Dia 10

20h – Adriano Vieira e grupo de dança Ariane Franco

Sexta – Dia 11

18h30 – DJ Lagunaz

20h – Jô Martucci

Sábado – Dia 12

12h30 – Roberto Cerantola

16h30 – Atividade recreativa com Sérgio di Napoli

Semana da Língua Italiana no Mundo

18h30 – DJ Lagunaz

20h – Sérgio di Napoli

Domingo – Dia 13

10h30 – Homenagem aos descendentes

12h30 – Ricardo Guerra

13h30 – Grupo de dança Ariane Franco

16h30 – Atividade recreativa com Sérgio di Napoli

Semana da Língua Italiana no Mundo

16h – Roberto Cerantola