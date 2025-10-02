Festa “Itália per sempre” tem início nesta sexta

Atualizado em 2 de outubro de 2025

Começa nesta sexta-feira (03/10) a Festa Itália 2025, que será realizada no Parque José Affonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, reunindo cultura, música e gastronomia típica italiana em Poços de Caldas.

A programação musical promete agradar todos os públicos:

Sexta-feira (03/10), às 20h: Show com Adriano Vieira.

Show com Adriano Vieira. Sábado (04/10), às 13h: Show com Roberto Cerantola | às 20h: Show com Sergio di Napoli.

Show com Roberto Cerantola | às 20h: Show com Sergio di Napoli. Domingo (05/10), às 10h: Homenagem às Famílias | às 13h: Show com Roberto Cerantola | às 20h: Show com Julio Moras.

Durante os três dias, os visitantes poderão saborear pratos típicos da culinária italiana, sobremesas tradicionais e se envolver em uma programação que celebra as raízes culturais da Itália. O evento ainda contará com a pesquisa genealógica do FamilySearch, aproximando os participantes de suas histórias familiares.