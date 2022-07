Festa Julina da zona sul é realizada neste final de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem início neste sábado, 2 de julho, a partir da uma hora da tarde, a Festa Julina da Zona Sul, que acontece no Parque Ecológico. A Praça de Alimentação com quitutes tradicionais ficará a cargo das escolas da região e a programação artística vai contar com apresentações musicais de sertanejo e forró, teatro temático e catira, além das quadrilhas estudantis.

Realizada pela primeira vez, em parceria pelas secretarias municipais de Cultura, Educação e Turismo, a Festa Julina da Zona Sul integra também a programação dos 150 anos de Poços de Caldas. Com entrada gratuita, a festa promete agitar o Parque Ecológico com muita música e as tradicionais quadrilhas, que fazem parte da programação.

No sábado (2), a festa tem início às 13h, com Toninho Norato e Banda. Já no domingo, a programação começa mais cedo, a partir das 11h30, com apresentação das escolas da região. Nos dois dias, a previsão de encerramento das atrações é 18h.

Já nas barraquinhas das escolas poderão ser adquiridas as tradicionais gostosuras juninas, com toda a renda revertida para os caixas escolares. Outra atração é a presença das barracas das cervejarias artesanais do Sul de Minas.