Festa Junina do Viver Bem reúne beneficiários da Unimed Poços em momento de alegria e diversão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 28 de junho, o Centro de Atendimento Unimed (CAU) se transformou em um verdadeiro arraial para celebrar a Festa Junina do Viver Bem. O evento marcou o encerramento do mês com muita alegria, música e solidariedade, reunindo beneficiários de diversos programas oferecidos pela Unimed Poços de Caldas.

A festa contou com a participação dos atendidos pelos programas do Viver Bem, como Ambulatório de Prevenção do Pé Diabético, Assistência Domiciliar, Atenção Integral à Saúde (AIS), Atividade Física, Cessação do Tabagismo, Idoso Bem Cuidado, Monitoramento de Paciente Portador de Diabetes, Programa de Atenção à Gravidez e Puerpério, e Gerenciamento de Crônicos. Também estiveram presentes beneficiários que utilizam os serviços de Oncologia, Fisioterapia e MultiTEA no CAU.

Além das tradicionais comidas e bebidas típicas, gentilmente trazidas pelos próprios clientes, a festa foi animada pela cantora Thayla Franchele, que trouxe muita música ao vivo para embalar a celebração. Um dos pontos altos do evento foi a quadrilha, que contou até com um casamento caipira, proporcionando momentos de muita diversão e integração entre todos os participantes.

Iara Pimenta de Castro, coordenadora de Saúde Integral e Viver Bem, destacou a importância do evento. “A Festa Junina do Viver Bem já virou tradição, por ser um momento especial de confraternização e alegria, onde nossos beneficiários podem se divertir e celebrar juntos. É gratificante ver a participação ativa e a contribuição de todos para fazer deste evento um sucesso” celebrou.

O arraial reforçou o compromisso da Unimed Poços de Caldas em promover ações que não só cuidam da saúde, mas também proporcionam momentos de lazer e integração para seus beneficiários.