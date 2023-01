Festa em Louvor a São Sebastião começa nessa quinta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nessa quinta feira (19), começa a tradicional Festa em Louvor a São Sebastião. O evento vai até o dia 23 de janeiro e começa às 19hs como missa na Igreja Matriz São Sebastião e contará com sorteio de brindes e praça de alimentação no salão de festas da igreja.

São Sebastião originário de Narbonne e cidadão de Milão, foi um mártir e santo cristão, morto durante a perseguição levada a cabo pelo imperador romano Diocleciano. O seu nome deriva do grego sebastós, que significa divino, venerável.

A Igreja de São Sebastião de Poços de Caldas foi tombada pela Prefeitura Municipal por sua importância cultural para a cidade.

A igreja foi criada em 1938 como paróquia. A partir de 1946 passou a ser administrada pelos Padres Oblatos. O terreno foi doado por Sebastião da Gama Cruz aos moradores da Vila Cruz, que, então, construíram a igreja, a qual teve significativa influência no desenvolvimento do bairro. O edifício apresentou posteriormente problemas nas paredes que foram “mal prumadas” sendo revestidas então, com uma massa de reboco grosso que alterou suas características originais. Com a construção da nova igreja, ficou desativada vários anos. Em 2009 passou por revitalização e foi reaberta aos fiéis.

Localização: R. Nico Duarte, n° 640 – Vila Cruz – Poços de Caldas-MG

Beatriz Aquino