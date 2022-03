FestCine tem início hoje (21), em parceria com a TV Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Promover diálogos, criar pontes e evidenciar o cinema independente através da integração de produtores nacionais e internacionais – estes são os objetivos do Festival Internacional de Cinema de Poços de Caldas-MG, Festcine, que chega à sua 6ª edição. O evento acontece de 21 a 24 de março e é considerado o maior festival de cinema do sul de Minas e um dos maiores eventos online do gênero no país.

Em uma programação com nomes relevantes da Sétima Arte dentro e fora do país, o evento ganha o mundo através da 1ª Mostra Internacional Festcine; valoriza o olhar de grandes mulheres produtoras de cinema, em um circuito especialmente voltado à produção audiovisual feminina; evidencia produções instigantes com filmes convidados fora de competição e promove uma mostra competitiva em caráter nacional trazendo, ainda, debates e entrevistas com personalidades que discutem estratégias para fomentar a produção e distribuição audiovisual no Brasil e exterior.

O evento ocorre integralmente no formato online e tem transmissão simultânea para cerca de 1,5 milhão de pessoas através de uma parceria com a TV Poços.

Foram mais de 500 filmes inscritos e cerca de 60 selecionados e distribuídos em cada mostra. Segundo o idealizador e produtor do Festival, Bruno Benetti, o melhor filme na mostra competitiva receberá um prêmio de R$ 3 mil e um pacote de acessibilidade da OpenSenses – Acessibilidade para Conteúdos e troféu Cristais Cá d’Oro .

Além das exibições, o Festival promove também bate-papos com grandes nomes do cinema e do audiovisual em áreas como: produção, distribuição, produção executiva, dublagem, filmagem, entre outras.

O projeto é viabilizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o patrocínio Departamento Municipal de Eletricidade (DME), produção do Instituto Benetti e Alterea Filmes, com apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, OpenSenses – Acessibilidade para Conteúdos, Cristais Cá d’Oro e TV Poços, com realização do Governo de Minas Gerais.