Festival de Inverno 2025 terá mais de 140 atrações em 17 dias de programação

De 11 a 27 de julho, acontece a 29ª edição do tradicional Festival de Inverno de Poços de Caldas, que vai reunir mais de 140 atrações para todos os gostos e públicos, nas áreas de música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação. A programação completa está disponível no site da Prefeitura. Programe-se para curtir o melhor da arte e da cultura e se aquecer neste inverno.

Em sua 29ª edição, serão 17 dias de intensa programação artística, em 15 locais estrategicamente pensados para proporcionar o potente encontro da arte com seu público, com atrações para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, de todas as tribos e para todos os gostos.

Receberão atividades dentro da programação do Festival de Inverno os seguintes locais: Parque José Affonso Junqueira, Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), Parque Municipal Antônio Molinari, Expo-Arte de Rua, Mirante Santa Rita, Praça Dom Pedro II, Espaço Cultural da Urca, IMS Poços, Thermas Antônio Carlos, Praça Pedro Sanches, Museu Histórico e Geográfico, Arena Cascatinha, Parque Ecológico da Zona Sul, Balneário Mário Mourão e Box Cultural do Mercado.

Contando com o talento dos mais de 500 artistas e técnicos que vão se apresentar em palcos por toda a cidade, levando a alegria da arte a moradores e visitantes durante as férias de julho, a programação é quase toda gratuita, com cobrança de ingresso a preços populares em alguns espetáculos no Teatro Benigno Gaiga.

A programação completa foi divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura na última quinta-feira (26). Neste ano, o tradicional Festival de Inverno de Poços de Caldas traz como tema “Raízes de Poços: Arte e Mineiridade”, valorizando a receptividade e o bem acolher típicos do ser mineiro.

Haverá o tradicional Mundo da Criança, com atividades de recreação e apresentações artísticas para crianças, de segunda a sexta-feira, na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), das 13h às 17h, espetáculos teatrais e de dança no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, apresentações musicais na Praça Pedro Sanches, Praça Dom Pedro II, Parque Municipal Antônio Molinari, Arena Cascatinha, Parque Ecológico da Zona Sul, Mirante Santa Rita, além de exposições e intervenções artísticas.

Novidades

Neste ano, a programação vai contar com novidades, como a Feira de Artesanato do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2025, que será realizada no Espaço Cultural da Urca, de 11 a 20 de julho, com a participação de 40 expositores selecionados, em diversas técnicas manuais.

As datas temáticas, que fazem sucesso entre o público, vão ganhar neste ano o Dia da Cultura Tradicional, na Arena Cascatinha, no sábado (26), além dos já conhecidos dias específicos para celebrar o rock, o sertanejo, o samba, o pagode e hip-hop.

No dia 18 de julho, dentro dos eventos que acontecem na cidade e inserido na programação do Festival de Inverno, haverá o evento “Cantando a vida”, com o Pe. Fábio de Melo e Elliana Ribeiro, no Parque Municipal Antônio Molinari, às 19h, com entrada gratuita.

Confira a programação completa: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.