Festival de Inverno de Poços de Caldas começa no dia 8 e segue até 23 de julho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O mais aconchegante e diverso Festival de Inverno está chegando. De 8 a 23 de julho, mais de 150 atividades gratuitas vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros. Moradores e visitantes vão se encantar e se divertir com o talento de nossos artistas e com as infinitas possibilidades da arte e da cultura. Em breve, programação completa será divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura.

No edital voltado para a composição da programação do Festival de Inverno 2023, foram inscritas 173 propostas artístico-culturais, nas mais diversas linguagens artísticas, das quais 135 foram aprovadas, algumas com mais de uma apresentação, nas áreas de música, teatro, dança, circo e artes visuais.

“Moradores e visitantes vão se encantar e se divertir com o talento de nossos artistas e com as infinitas possibilidades da arte e da cultura. Em breve, a programação completa será divulgada nas nossas redes sociais. Serão 16 dias de intensa programação, com atrações para crianças, adolescentes, jovens e idosos, de todas as tribos e para todos os gostos”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Haverá o tradicional Mundo da Criança, com atividades de recreação e apresentações artísticas para crianças, de segunda a sexta-feira, na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), espetáculos no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, apresentações musicais na Praça Pedro Sanches, Parque Municipal Antônio Molinari, Parque Ecológico da Zona Sul, Mirante Santa Rita, exposições e intervenções artísticas no Museu Histórico e Geográfico e Bibliotecas Públicas e muito mais.

“O Festival de Inverno de Poços de Caldas movimenta a cidade, oferecendo arte e cultura para todos os públicos, desde as crianças até os idosos, atuando também como atrativo para os visitantes que estarão conosco nas férias de julho. Além disso, mostra a qualidade e a diversidade da produção artística local”, ressalta o prefeito Sérgio Azevedo.

O Festival de Inverno de Poços de Caldas será realizado de 8 a 23 de julho, com o objetivo de proporcionar a efetivação das políticas públicas para a cultura local, com enfoque na descentralização das atividades culturais, no fortalecimento dos territórios culturais, na prestação de serviços culturais e na formação de público.