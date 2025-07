Festival de Inverno leva diversão e alegria às crianças ao longo da semana

Atualizado em 16 de julho de 2025

O Festival de Inverno, que teve início no dia 11 de julho, continua movimentando a cidade com uma programação variada para todas as idades. Nesta quarta-feira (16), o destaque foi para a criançada, que pôde aproveitar uma tarde repleta de atividades na Praça Dom Pedro II, localizada na região central.

A programação contou com brinquedos infláveis, atividades recreativas, pipoca, algodão-doce, pintura facial e muita animação. A praça se transformou em um verdadeiro parque de diversões a céu aberto, garantindo momentos de alegria e lazer para as famílias.

Um dos pontos altos da tarde foi um espetáculo infantil inspirado no folclore brasileiro, que encantou o público com personagens tradicionais e muita interatividade. A apresentação reforçou a proposta do festival de valorizar a cultura nacional de forma lúdica e educativa.

A programação do Festival de Inverno segue até o dia 27 de julho, com atrações voltadas para diferentes faixas etárias, incluindo shows musicais, apresentações culturais, oficinas criativas e muito mais.

Para conferir a programação completa, basta acessar o site oficial da Prefeitura em Prefeitura de Poços de Caldas