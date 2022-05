Festival Estudantil de Teatro volta a ser realizado em 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Depois de dois anos paralisado por conta da pandemia da Covid-19, o tradicional e aguardado Festival Estudantil de Teatro volta a ser realizado em Poços de Caldas. As inscrições para o 31º FET – Troféu Fernandinho Frizzo foram abertas nesta segunda-feira (16) e seguem até o dia 31 de maio, pelo link https://forms.gle/byad6i6jhHsDejRD9.

O 31º Festival Estudantil de Teatro de Poços de Caldas é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que contará com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura. Para este ano, a iniciativa conta com novidades, como a ampliação da participação para estudantes da Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e unidades do Programa Municipal da Juventude (PMJ), além da possibilidade do trabalho com artistas locais da área das artes cênicas na montagem e ensaio das apresentações, em parceria com a Secult.

“É com imensa alegria e satisfação que retomamos a realização do Festival Estudantil de Teatro. Este retorno é muito esperado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e pelas unidades de ensino no município. Para este ano, o FET traz algumas mudanças, além da temática em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas, como a abrangência de vários segmentos da Educação e a colaboração de profissionais para os ensaios nas unidades públicas municipais”, destaca a coordenadora da Divisão de Projetos de Educação Complementar, Letícia Borges.

O FET tem como objetivo fomentar a prática teatral de forma cooperativa, incentivar o protagonismo estudantil e estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os estudantes, professores e comunidades escolares. O festival acontece nas unidades escolares a partir de junho e as apresentações no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, serão realizadas de 24 a 28 de outubro.

A comissão organizadora é composta pela equipe da Divisão de Projetos de Educação Complementar da SME e equipe da Secult.

Modalidades

O 31º FET é direcionado aos estudantes a partir do Jardim II dos Centros de Educação Infantil e das escolas das redes municipal, estadual e particular de Poços de Caldas, nas seguintes modalidades: Jardim II de Educação Infantil; Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); Ensino Médio; Unidades do Programa Municipal da Juventude (PMJ); e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As apresentações teatrais deverão ter a duração de, no mínimo, 10 minutos e, no máximo, 50 minutos. Criatividade e respeito à história do município serão as tônicas do FET, que terá como tema norteador os 150 anos de Poços de Caldas, celebrados no dia 6 de novembro de 2022.

O FET tem por objetivo incentivar o trabalho artístico e educacional, sendo uma mostra teatral de caráter não competitivo. Cada grupo receberá o Troféu Fernandinho Frizzo pela participação.

Profissionais das Artes Cênicas

As unidades escolares públicas municipais receberão o auxílio de profissionais qualificados do setor artístico do município para a montagem da apresentação e ensaios. As escolas que quiserem receber os profissionais, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, devem confirmar o interesse no ato da inscrição. O número de profissionais disponibilizados pela Secult é limitado e o benefício será concedido de acordo com a ordem e número de inscrições. O edital da Secretaria Municipal de Cultura será lançado em breve.

Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Projetos de Educação Complementar, pelos telefones 3697-2363 ou 98871-0939.