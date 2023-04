Festival Literário Internacional de Poços de Caldas terá mesa composta por três das mais influentes jornalistas de política do País

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Umas das mesas mais aguardadas do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas nesta 18ª edição, conta com a presença de três dasmais destacadas jornalistas hoje no Brasil que cobrem a “política nacional”.

Com o tema Literatura, Fotojornalismo e Política – A influência das fotos na opinião pública nacional; com a fotojornalista Gabriela Biló, jornalista e escritora Juliana Dal Piva, ator e fotógrafo Jonas Golfeto.

Mediação de Lilian Tahan CEO do site de notícias Metrópoles. O assunto está alinhado com a temática do Festival que nesta edição traz a Fotografia como o centro das discussões e a sua influência e importância na literatura, leitura e nos livros.

A proposta é oferecer ao público outras reflexões através das fotos, um aprendizado a mais de “leitura”. Os convidados desta mesa, que inclui ainda o escritor e jornalista Jonas Golfeto, acaba de lançar pela Editora Mireveja, “A forca da meia verdade”, que une dramartugia e fotografia, discute o poder das imagens em nossa história, em especial a do jornalista Vladimir Herzog morto, em 1975, num suicídio simulado que se tornou ícone das mentiras e brutalidades do regime militar.

Contextualizando com esta cena e abrindo novas interpretações, a fotojornalista Gabriela Biló, responsável por muitos dos registros fotojornalísticos mais importantes da última década — dos protestos de julho de 2013, aos descalabros do governo bolsonarista nos últimos quatro anos até chegar à sua derrota nas eleições de 2022, passando pelo impeachment de Dilma Rousseff e pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 —, Gabriela Biló se tornou uma verdadeira observadora e intérprete visual de nosso tempo. Essa trajetória de sucesso está registrado no livro “A verdade vos libertará” da Editora Fósforo, feito com o artista visual, Pedro Inoue e que será lançado no

Flipoços no dia 06 de maio. Como contraponto neste encontro inédito em Poços de Caldas, faz parte ainda da mesa, Juliana Dal Piva, que lançou recentemente o livro “O negócio do Jair – A história proibida do clã bolsonaro” pela Editora Zahar. Uma das principais e maisvpremiadas jornalistas brasileiras da atualidade, Juliana Dal Piva

ganhou ainda mais destaque ao começar, em 2018, uma investigaçãov rigorosa sobre o esquema das chamadas “rachadinhas”, o envolvimento com as milícias e todo sistema de corrupção e manutenção do poder da família Bolsonaro.

Para azeitar este bate- papo, a curadoria do Festival convidou a também jornalista Lilian Tahan, CEO do importante site de notícias Metrópoles para mediar o encontro que acontece dia 06 de maio, às 10h30, no Teatro da Urca

em Poços de Caldas. Entrada gratuita. A lotação do teatro será por ordem de chegada. Pede-se a doação de um livro que pode ser entregue no local do evento.

O Flipoços 2023 conta com o apoio cultural da Myralis, GreenPCR, Sicredi, Café Três Corações e continua aberto a novos apoios e patrocínios. Junte-se ao Festival e associe sua marca neste projeto sóciocultural fundamental e importante para a população de Poços, região, Estado e Brasil. Apoio Camões Brasília, Associação Portugal Brasil 200 anos 200 livro, CBL e Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

Realização GSC Eventos Especiais.

Serviços:

. Mesa Literatura, Fotojornalismo e Política – "A influência das fotos na opinião pública nacional".

. Dia 06 de maio – 10h30 – Teatro da Urca – Poços de Caldas.

. Flipoços 2023 acontece de 3 a 7 de maio no Espaço Cultura da Urca (Praça Getúlio Vargas s/n) e contará com uma livraria exclusiva, a Livruz diariamente no local do evento;

. Horário de Funcionamento do Festival de 9h às 21h com entrada franca.

Para mais informações ligue para 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e o novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Quem são os convidados:

Lilian Tahan, dirige desde setembro de 2015 o site de notícias Metrópoles. É formada em comunicação social pela Universidade de Brasília (UnB), com especialização em jornalismo digital e gestão de empresa de comunicação pela ISE Business School, instituição vinculada à Universidade de Navarra, na Espanha. Antes do Metrópoles, trabalhou por 12 anos no Correio Braziliense e dois anos na revista Veja Brasília, da Editora Abril. Também atuou como repórter

concursada da EBC. Ao longo da carreira, conquistou prestigiados prêmios de jornalismo, como Esso, Embratel, Roche (Fundação Gabriel García Marquez), Sociedad Interamericana de Prensa, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Society for News Design, CNT, CNI, AMB, MPT. No ano de 2020, o Metrópoles foi o veículo de comunicação mais premiado do Brasil segundo o Portal dos Jornalistas. Juliana Dal Piva é jornalista formada pela UFSC e fez mestrado no

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da FGV. Já trabalhou nas redações dos jornais O Globo, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, além da revista Época. Foi uma das fundadoras da Agência Lupa e atualmente é colunista do portal UOL. Apresentadora do premiado podcast UOL Investiga: A vida secreta de Jair e autora do livro "O Negócio do Jair: a história proibida do clã Bolsonaro, da editora Zahar. O livro esteve nas principais listas de best-sellers de 2022.

Gabriela Biló é uma fotojornalista brasileira atuante em Brasília. Nascida em 1989 e formada em jornalismo pela PUC SP, Biló é Ganhadora do Prêmio Vladimir Herzog como menção honrosa de 2020, duas vezes vencedora do prêmio mulher imprensa, edição de 2020 e 2021, finalista do prêmio internacional LOBA da Leica e ganhadora do prêmio IREE de jornalismo 2022. Atualmente trabalha para Folha de S. Paulo. Lança no Flipoços o livro “A verdade vos libertará” da Editora Fósforo, feito com o artista visual, Pedro Inoue.

Jonas Golfeto é diretor, ator e fotógrafo. Foi ator da Companhia do Feijão, Les Commediens Tropicales e é diretor artístico da Aleph Cinema. Como documentarista, desenvolve projetos híbridos, envolvendo linguagens como a fotografia e o cinema – com os curta- metragens REPVBLICA e Vigília no meio fio (documental), ganhou dois prêmios Estímulo, respectivamente em 2001 e 2018. Desenvolve atualmente o documentário O feminino na literatura contemporânea.

Sua peça A forca da meia verdade foi contemplada pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (Proac) 2019 e deu origem a este livro, seu primeiro de dramaturgia.

Beatriz Aquino