Festival “Mais Ciência, Por Favor” acontece na UNIFAL de Poços de Caldas neste sábado, 04

Festival “Mais Ciência, Por Favor” acontece na UNIFAL de Poços de Caldas neste sábado, 04Rayane Paiva
Atualizado em 3 de outubro de 2025
A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), campus Poços de Caldas, promove neste sábado, 4 de outubro, o Festival “Mais Ciência, Por Favor”, um evento gratuito e aberto ao público que convida a comunidade a se aproximar do universo científico de forma leve, interativa e divertida.
Com uma programação diversificada, o festival acontece das 9h às 17h, reunindo atividades que integram pesquisa, ensino e extensão. A proposta é mostrar como a ciência está presente no dia a dia e pode ser acessível a pessoas de todas as idades.
Confira algumas das atrações:
-
Visitas guiadas aos laboratórios
-
Oficinas interativas
-
Demonstrações de Física de Partículas
-
Atividades de Robótica, Sustentabilidade e Saúde
-
Espetáculos de Dança
-
Espaço Kids, especialmente pensado para as crianças
-
Praça de Alimentação com diversas opções
O evento é voltado para todos os públicos – desde crianças até adultos – e é uma excelente oportunidade para conhecer de perto o que é produzido dentro da universidade pública.
📍 Local: UNIFAL-MG – Campus Poços de Caldas
📅 Data: 04 de outubro (sábado)
⏰ Horário: Das 9h às 17h
🎟️ Entrada gratuita