Festival “Mais Ciência, Por Favor” acontece na UNIFAL de Poços de Caldas neste sábado, 04

Atualizado em 3 de outubro de 2025

A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), campus Poços de Caldas, promove neste sábado, 4 de outubro, o Festival “Mais Ciência, Por Favor”, um evento gratuito e aberto ao público que convida a comunidade a se aproximar do universo científico de forma leve, interativa e divertida.

Com uma programação diversificada, o festival acontece das 9h às 17h, reunindo atividades que integram pesquisa, ensino e extensão. A proposta é mostrar como a ciência está presente no dia a dia e pode ser acessível a pessoas de todas as idades.

Confira algumas das atrações:

Visitas guiadas aos laboratórios

Oficinas interativas

Demonstrações de Física de Partículas

Atividades de Robótica, Sustentabilidade e Saúde

Espetáculos de Dança

Espaço Kids , especialmente pensado para as crianças

Praça de Alimentação com diversas opções

O evento é voltado para todos os públicos – desde crianças até adultos – e é uma excelente oportunidade para conhecer de perto o que é produzido dentro da universidade pública.

📍 Local: UNIFAL-MG – Campus Poços de Caldas

📅 Data: 04 de outubro (sábado)

⏰ Horário: Das 9h às 17h

🎟️ Entrada gratuita