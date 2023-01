Festival Música nas Montanhas faz apresentação no Hospital Santa Lúcia

Com o objetivo de levar música a locais onde dificilmente seria possível o acesso, a Série Concertos Comunitários, iniciativa do Festival Música nas Montanhas, levou música e encantamento ao Hospital Santa Lúcia. A apresentação aconteceu na tarde desse sábado, (7).

“Foi uma experiência incrível que marcou a minha vida”, disse o violinista Angelo Boneti, que se apresentou no hospital.

É sempre uma emoção muito grande receber os músicos do Festival, tanto para equipe do hospital quanto para os pacientes e familiares. A musicoterapia é um recurso muito valioso. Podemos perceber a alteração de batimentos cardíacos em pacientes internados na UTI ao ouvirem música. A apresentação traz alegria e vitalidade.” Comentou Laís Cássia Reis, psicóloga do Hospital Santa Lúcia

“É um momento muito agradável, que nos eleva. A música é sempre bem vinda.” Disse o paciente, Paulo Henrique, empresário de Alfenas.

A série Concertos Comunitários também realizou uma apresentação na manhã de domingo, (8), no Mercado Municipal.

Beatriz Aquino

