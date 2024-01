Festival vai celebrar o feminino nas artes, com 35 atrações gratuitas e abertas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pela primeira vez, a Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas realiza o Festival “Identidade Feminina – Arte e Cultura”. A programação vai contar com 35 atrações, com apresentações musicais, artes cênicas, artes visuais, artesanato, cortejos, literatura, audiovisual e artes integradas, com entrada gratuita e aberta.

O evento vai ocupar o Espaço Cultural da Urca e seu entorno, como o Teatro Benigno Gaiga, a Galeria Malala Prezia, o Salão Bruno Filisberti e a Praça Getúlio Vargas, além do Museu Histórico e Geográfico, de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. As apresentações e exposições são gratuitas e abertas, sendo necessária a realização de inscrição apenas para os workshops (https://forms.gle/9VnWYnZyVp14grmz7).

A iniciativa visa atuar no enfrentamento de desigualdades históricas e destacar a participação feminina nas artes, incentivando e fomentando as produções culturais locais produzidas por e para pessoas desse universo.

Para garantir a representatividade e o protagonismo feminino no festival, a seleção das propostas foi realizada por meio do Edital 3/2023 “Identidade Feminina – Arte e Cultura”. Foram selecionadas as propostas que mais se atentaram aos critérios do edital, demonstrando o compromisso genuíno com a valorização da presença feminina nas artes.

A avaliação das propostas levou em consideração não apenas a qualidade artística, mas também o número de artistas do gênero feminino envolvidos em cada equipe. Pontuações adicionais foram concedidas para aquelas que abordaram a temática da identidade feminina de maneira especial, reconhecendo-a como um fator essencial de destaque.

O Festival “Identidade Feminina – Arte e Cultura” se propõe a ser um espaço de celebração da diversidade, promovendo um ambiente inclusivo e empoderador. Ao destacar a riqueza das expressões culturais femininas, o evento busca não apenas entreter, mas também inspirar e estimular reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e nas artes.

Parceria

Em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social e em colaboração com o Conselho dos Direitos da Mulher, Procon, Polícia Civil, Polícia Militar e secretarias de Cultura e Turismo, será lançada durante a programação do Festival Identidade Feminina a campanha “Carnaval Sem Assédio – Não é Não”. A iniciativa visa combater a violência sexual durante o período carnavalesco, promovendo o respeito aos direitos das mulheres.

O lançamento oficial da campanha será no dia 2 de fevereiro, às 19h, com o Cortejo das Minas, saindo da Praça Pedro Sanches até a Praça Getúlio Vargas, onde se encontrará com o Movimento Fluido por Isadbob & Lo Firmino.

Além disso, o público feminino atendido pela Secretaria Municipal de Promoção Social, dos projetos Maria Cinderela e Poços Promove, também participarão das ações do festival.

PROGRAMAÇÃO – FESTIVAL IDENTIDADE FEMININA

29/1 – SEGUNDA-FEIRA

18h – Praça Getúlio Vargas

Espetáculo Tons de Luta

18h30 – Espaço Cultural da Urca – Salão Bruno Filisberti

Beleza e Empoderamento: Workshop de Maquiagem para Mulheres com Wanessa Brazil

Inscrições: https://forms.gle/9VnWYnZyVp14grmz7

20h – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Espetáculo Pássaros

30/1 – TERÇA-FEIRA

17h30 – Espaço Cultural da Urca – Salão Bruno Filisberti

Workshop Fluindo nos Malabares

Inscrições: https://forms.gle/9VnWYnZyVp14grmz7

18h – Praça Getúlio Vargas

Black Birds

19h – Praça Getúlio Vargas

Trama – Memória das águas

19h – Espaço Cultural da Urca – Biblioteca Municipal Centenário

Roda de Conversa – Mulheres na Literatura

20h – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

“Mulheres da Terra: as filhas de Pedra Branca”

31/1 – QUARTA-FEIRA

17h – Espaço Cultural da Urca – Biblioteca Municipal Centenário

Encontro Meu corpo, minha biografia

17h30 – Praça Getúlio Vargas

Espetáculo Travessias de uma Caixeira

19h – Praça Getúlio Vargas

Espetáculo Carta ao Meu Corpo

19h40 – Recepção do Espaço Cultural da Urca

Intervenção Zapatos Rojos

20h – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Espetáculo As Libertadoras da América

1/2 – QUINTA-FEIRA

19h – Praça Getúlio Vargas

Mulheres Inspirando Mulheres

19h – Espaço Cultural da Urca – Salão Bruno Filisberti

Espetáculo Batom da Avon

2/2 – SEXTA-FEIRA

19h – Saída da Praça Pedro Sanches até a Praça Getúlio Vargas

Cortejo das Minas e lançamento da Campanha “Carnaval sem assédio”

19h – Praça Getúlio Vargas

Movimento Fluido por Isadbob & Lo Firmino

21h – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Rita Lee Jones – Uma Celebração

3/2 – SÁBADO

10h30 – Museu Histórico e Geográfico

Espetáculo Musical “Compositoras”

15h – Praça Getúlio Vargas

Espetáculo Projeto Escolha – Vozes Femininas

17h – Praça Getúlio Vargas

Espetáculo musical Mulheres

18h30 – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Laudelina de Campos Melo

19h30 – Praça Getúlio Vargas

Ocupa Mia

4/2 – DOMINGO

13h – Praça Getúlio Vargas

Pagus – A história na voz de brasileiras

14h30 – Praça Getúlio Vargas

Desde sempre. Fernanda Rossi

15h – Praça Getúlio Vargas

Melhor Idade

16h – Praça Getúlio Vargas

Pintura Coletiva Identidade Feminina: Eu Sou

16h – Praça Getúlio Vargas

The Bartos – Mulheres no Country

17h30 – Praça Getúlio Vargas

Tine canta nas estrelas

19h – Praça Getúlio Vargas

AquarElas

20h – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Espetáculo Flores nas Cinzas: O Subsolo do Sofrimento Feminino.

EXPOSIÇÕES

Exposição “Renda(se!)”

Espaço Cultural da Urca – Galeria Malala

De 29 de janeiro a 4 de fevereiro

Exposição “Mulheres”

Espaço Cultural da Urca – Biblioteca Centenário

De 29 de janeiro a 4 de fevereiro

Exposição “Vivência das Iabás”

Recepção do Espaço Cultural da Urca

De 29 a 31 de janeiro



Exposição “Zapatos Rojos”

Recepção do Espaço Cultural da Urca

29 e 30 de janeiro.