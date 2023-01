Festival Viva Urca começa nessa sexta feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Viva Urca, tradicional festival de arte e cultura de Poços de Caldas, retorna em evento presencial após três anos.

Esse ano o evento irá disponibilizar atrações também na área externa que contará com uma praça de alimentação. A programação variada conta com apresentações que vão desde música, espetáculos teatrais, lançamento de livro, rodas de conversa e show de stand up comedy.

O evento vai até o dia 27 de janeiro e a programação completa pode ser conferida na página da Secult.

O festival tem apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas e produção do núcleo Carimbo Cultural, o Viva Urca é incentivado por Thermas All Inclusive Resort via Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Beatriz Aquino