Festival Viva Urca começa nesta sexta e segue até dia 2

Festival Viva Urca tem início nesta sexta, 24, reunindo arte e cultura em um só local, o Espaço Cultural da Urca. Nesta edição, o espectador contará com atrações que irão ocorrer no teatro, mas novamente também poderá contemplar shows musicais para todos os gostos, bem como outras atividades, na área de lazer externa do centro cultural (pátio paralelo à Avenida João Pinheiro). Nesse mesmo local estará instalada a Praça de Alimentação A&B (alimentos e bebidas) do evento, para que o público espectador possa se divertir e apreciar as atrações. O Festival promete levar muita música, teatro e dança para os poços-caldenses e turistas durante os nove dias do evento.

Na área externa, a programação musical tem início na sexta-feira, dia 24, a partir das 19h, com Fernanda Rossi e Banda fazendo um show totalmente voltado à obra de Rita Lee. Logo em seguida, a partir das 21h, a primeira noite do evento oferece a presença e o fantástico repertório do forte e corajoso blues de Luciano Boca Trio com a apresentação do The Blues Family.

Ainda na área externa, no sábado (25), a programação musical começa no período da tarde (13h), com as meninas do Forró Fina Fulô. A partir daí os ritmos do forró e samba tomam conta do local com as apresentações do Forró Mantriô (15h), Sambalux (17h), Trio Raiz (19h) e encerrando com o Grupo Samba di Vinil, que sobe ao palco a partir das 21h.

No domingo (26), a partir das 12h, o evento abre espaço para a música raiz e os melhores clássicos sertanejos. O Grupo de Viola Caipira de Poços de Caldas abre as apresentações, e logo em seguida a exibição fica por conta das Irmãs Paula e Grupo de Catira de Poços de Caldas (14h). Na sequência, as duplas Angel e Heloa (16h), Wesley e Tiago (18h), além de João Carlos e Carlos Leite levam a público o melhor da moda de viola para encerrarem as atrações na área externa da Urca.

Teatro

Já no teatro Benigno Gaiga, no interior da Urca, a programação do final de semana de abertura do Festival acontece com a presença do Grupo Trancos e Barrancos, que na sexta-feira, dia 24, a partir das 20h30, leva ao público a famosa peça teatral “O Compadre da Morte”, clássico da arte poços-caldense que será exibido pela última vez, após 28 anos em cartaz.

No sábado, dia 25, também a partir das 20h30, a Banda Acquários realiza o primeiro show do ano em comemoração aos 25 anos do grupo musical. Com entrada livre para o público, a banda celebrará, com seus fãs e seguidores, as mais de duas décadas de sucesso como a maior exportadora da música de Poços de Caldas para outros estados do país.

No domingo (26), a programação do teatro traz o espetáculo “Apressa-te Para Viver”, do Studio Ariane Franco. Cheio de energia, mas simultaneamente leve, o espetáculo, que tem o objetivo de retratar o cotidiano e a correria do dia-dia, busca, principalmente através da dança, causar reflexão ao público espectador no sentido de apreciar todo o processo de criação com mais naturalidade sobre o tempo e o que ele significa em nossas vidas.

Na próxima semana, estão na programação o evento ‘Ícones’, que homenageia personalidades que prestaram relevantes serviços para a arte e cultura da cidade. Este ano serão homenageados Lilia Carvalho Dias, Miguel Gonçalves, Toninho Norato, Dra. Laura Ávila Carvalho e João Medina. Também constam da programação apresentações de dança, teatro, stand up e musical.

O Festival Viva Urca conta com apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas através da Secretaria Municipal de Cultura e realização do núcleo Carimbo Cultural. Conta ainda com incentivo de Thermas All Inclusive Resort via Lei Municipal de Incentivo à Cultura, parceria e técnica de Astra Produção e Locação de Equipamentos, além de colaboração de Loren Eventos e We Do Produções.

Mais informações sobre o evento: 35 3697 2391 (Espaço Cultural da Urca)

Confira a programação completa:

Viva Urca – De 24 de Janeiro a 02 de Fevereiro

Programação no Teatro

Dia 24 de Janeiro (sexta) 20h30

“O Compadre da Morte” – Grupo de Teatro Trancos e Barrancos

Dia 25 de Janeiro (sábado) 20h30

Banda Acquários – Show 25 Anos

Dia 26 de Janeiro (domingo) 18h

Apressa-te para Viver – Studio Ariane Franco

Dia 28 de Janeiro (terça) 20h

ÍCONES – Homenagem a Arte e à Cultura de Poços de Caldas

Dia 29 de Janeiro (quarta) 20h

Celebrare: Hoje é dia do quê? – Escola de Dança Senna e Magia

Dia 30 de Janeiro (quinta) 20h

“A Jornada de Vitória:: Descobrindo a si mesma”

Dia 31 de Janeiro (sexta) 20h

“The Smurfs 2” – Grupo The Power Dance

Dia 01 de Fevereiro (sábado) 20h

Bruna Louise – Novo Show ‘Stand Up 2025”

Dia 02 de Fevereiro (domingo) 15h30 e 20h

“A Bela e a Fera, o Musical”- Teatro Musical Poços de Caldas

___________

Programação na área externa

Dia 24 de Janeiro (sexta)

19h – Fernanda Rossi e Banda (Especial Rita Lee)

21h – The Blues Family (Luciano Boca Trio)

Dia 25 de Janeiro (sábado)

13h – Forró Fina Fulô (participação especial de Marina Rosa do The Voice)

15h – Forró Mantriô

17h – Sambalux

19h – Trio Raiz

21h – Grupo Samba di Vinil

Dia 26 de Janeiro (domingo)

12h – Grupo de Viola Caipira de Poços de Caldas

14h – Irmãs Paula e Grupo de Catira de Poços de Caldas

16h – Angel e Heloa

18h – Wesley e Tiago

20h – João Carlos e Carlos Leite