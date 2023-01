Festival Viva Urca segue até esse domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Festival Viva Urca, que teve início no último final de semana já apresentou duas atrações no Teatro Benigno Gaiga, sendo o Stand Up Comedy com João da Nica, Beda Motero e Daniel Murilo, além de duas sessões do musical Congelados.

O evento, que nesse ano também conta com atrações externas, levou a público oficinas e palestras, onze (11) apresentações musicais em dias, que apesar de chuvosos, não deixaram de atrair bom público, bem como demonstrar excelentes músicos em todos shows que fizeram parte da programação do evento que encerrou as apresentações externas com magnífica performance de João da Nica e Luciano Boca em homenagem a Raul Seixas.

Nesse final de semana, o festival continua a proporcionar a exibição de mais atrações no Teatro. Todas programadas para iniciarem a partir das 20h.

Na sexta (27), o renomado grupo The Music Power Dance promete surpreender os espectadores com o espetáculo “Jaboque”, um trabalho corporal de dança e texto como reflexão sobre guerras, principalmente a emocional.

No final de semana que encerra o evento, no sábado (28), Dema Melo, Gisa Carvalho e toda a família homenageiam, através da dança e do teatro, o já saudoso pai Jacques com o lindo e emocionante espetáculo “Jacques – Uma História de Amor e Caridade”.

No domingo, 29, o Especial Poços Festival de Dança encerra o Viva Urca 2023. Contando com a presença de dançarinos e coreógrafos de Poços de Caldas e de outras localidades, a última noite de evento também reserva emoção e sensibilidade com a apresentação de cerca de 20 coreografias dos mais variados estilos de dança.

O Viva Urca tem a produção do núcleo Carimbo Cultural via Lei Municipal de Incentivo à Cultura, além de coorganização da renomada Galeria do Rock de São Paulo.

Fonte: Carimbo Cultural

Beatriz Aquino