Feto humano é encontrado em obra do rio Lambari em Poços de Caldas

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quinta-feira, 23, por volta das 9 horas, para atender uma ocorrência na Avenida Mansur Frayha, zona oeste de Poços de Caldas. Um funcionário de 42 anos, que prestava serviços na obra do rio Lambari, encontrou um saco transparente contendo um pote de vidro com um feto humano.

Segundo o trabalhador, ao avistar o saco sobre um dos canteiros, ele comentou com seus colegas de trabalho, que informaram que o objeto estava no local há cerca de três dias.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a presença do pote, aparentemente usado para armazenamento de alimentos, com um feto humano de aproximadamente 10 centímetros em seu interior.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local, confirmando que se tratava de um feto humano.

ALCO – 29° BPM

