Fiemg doa 25 respiradores para Santa Casa de Poços

Respiradores foram produzidos pela Tacom, com apoio da Fiemg, e foram homologados pela Anvisa no início do mês

Na última semana, o Analista de Relações Empresariais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Evaldo Coelho, entrou em contato com o superintendente da Santa Casa, Ricardo Sá, para informar que o Hospital será contemplado com 25 novos respiradores. Os equipamentos foram produzidos pela empresa de soluções tecnológicas Tacom, com apoio da Fiemg, e foram homologados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia três de agosto.

O equipamento começou a ser fabricado por meio do projeto “Inspirar”, que desenvolveu tecnologia inédita para a fabricação de respiradores. No total, a FIEMG vai doar 1,5 mil respiradores para hospitais de todo o estado. Os respiradores da Santa Casa devem chegar na próxima semana.

“Venho a público agradecer a Fiemg pelos 25 respiradores que a Santa Casa de Poços vai receber. Com eles, poderemos terminar de montar a Ala D, que é uma ala de 12 leitos específica para suporte de pacientes acometidos pelo Covid. Os respiradores, como todos sabem, são fundamentais para a sobrevida e recuperação dos pacientes acometidos pelo Covid. Os demais equipamentos darão pleno suporte a outros leitos nossos de CTI que estão também carecendo de respiradores. Essa doação vem em um momento muito bom, porque reflete todo um processo de recuperação e de incorporação de novas tecnologias que a Santa Casa vem fazendo em prol da população. Mais uma vez quero aqui expressar minha gratidão a todo pessoal da Fiemg e também a Tacom, que é a empresa responsável pelo projeto dos equipamentos. Esperamos com isso dar mais suporte à toda nossa população”, diz o superintendente da Santa Casa, Ricardo Sá.

Para o Presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, a partir de agora Minas Gerais terá melhor estrutura para enfrentar a covid-19, graças a uma ação coordenada com doações de industriais, com empresas que se envolveram no projeto e também do Senai, que deu todo o apoio técnico.

“Esta conquista importante mostra a força da união da indústria mineira, que, liderada pela Federação, viabilizou recursos para o projeto, além de comprovar também a capacidade empresarial que temos em agir e aprovar, em tempo recorde, um projeto que vai atender as demandas da nossa sociedade”, pontua.